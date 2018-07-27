Предупреждения не помогают: в Молдове люди продолжают травиться грибами

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В Молдове растет число людей, отравившихся грибами. Только за последнюю неделю в больницы были доставлены 30 человек с таким диагнозом, сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

«Последние случаи зарегистрированы в северной и центральной зонах республики. Отравились 25 взрослых и 5 детей», — уточнили в центре.

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Специалисты призывают граждан покупать грибы только в специализированных магазинах и избегать употребления в пищу лесных грибов. Врачи предупреждают что первые симптомы после отравления могут появится уже через 15 минут после еды или же спустя 12 часов. При возникновении тревожных симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в Службу 112 и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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Симптомы отравления грибами.

В первые два часа после употребления грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея, чрезмерное потоотделение. Спустя шесть часов — больной может жаловаться на головную боль, головокружение, а также на обострение рвоты. После 72 часов не исключены серьезные осложнения в работе печени и почечная недостаточность, что может привести к смерти человека.

Наибольшему риску при употреблении грибов подвержены дети.