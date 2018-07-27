На Среднем Урале возле населенных пунктов пылают три крупных пожара
Спасатели винят в этом местное население.
Спасатели винят в этом местное население.
Свердловские спасатели призывают жителей региона соотносить свои действия с голосом разума и прогнозами погоды. В регионе
Головной боли и работы огнеборцам добавляют и люди, забывающие об осторожном обращении с огнем. На данный момент в области пылают три крупных пожара, и во всех случаях виновниками стало местное население.
— Самый сложный пожар — IV класс по шкале пожарной опасности — у поселка Гари, — рассказали в
Второй очаг — III класса опасности — разбушевался всего в двух километрах от поселка Солнечный в Березовском округе. На данный момент 10 пожарных на двух машинах локализовали огонь.
Третий пожар тушат в пяти километрах от посёлка