На Среднем Урале возле населенных пунктов пылают три крупных пожара

Свердловские спасатели призывают жителей региона соотносить свои действия с голосом разума и прогнозами погоды. В регионе из-за сильной жары и отсутствия осадков участились природные пожары.

Головной боли и работы огнеборцам добавляют и люди, забывающие об осторожном обращении с огнем. На данный момент в области пылают три крупных пожара, и во всех случаях виновниками стало местное население.

— Самый сложный пожар — IV класс по шкале пожарной опасности — у поселка Гари, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — Зафиксирован он в 25 километрах от населенного пункта. Площадь возгорания три гектара, на тушение отправлен авианаряд из 12 человек.

Второй очаг — III класса опасности — разбушевался всего в двух километрах от поселка Солнечный в Березовском округе. На данный момент 10 пожарных на двух машинах локализовали огонь.