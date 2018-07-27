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11:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Испугались брошенного пакета: из новосибирского гипермакета эвакуировали сотни человек

Здание обследовали кинологи с собаками.

Источник: Комсомольская правда

Днем в пятницу, 27 июля, посетителей гипермаркета «Лента» на улице Большевистской, 52/1 пришлось срочно покидать магазин: во втором часу дня из здания эвакуировали всех людей, которые в тот момент находились в здании.

— Был обнаружен брошенный пакет: сотрудники гипермаркета после того, как узнали о нем, сразу же сообщили в полицию, и в здании началась эвакуация, — пояснили корреспондентам «Комсомольской правды» в ГУ МВД России по Новосибирской области.

На место сразу же выехали полицейские, также были задействованы кинологи с собаками.

— Они обследовали весь периметр здания: ничего, представляющего опасность, обнаружено не было, — продолжают полицейские.

Проверили новосибирские правоохранители и тот самый брошенный пакет:

— В нем находились обычные бытовые вещи, которые не несли никакой угрозы, — отмечают в полиции.

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