Испугались брошенного пакета: из новосибирского гипермакета эвакуировали сотни человек
Здание обследовали кинологи с собаками.
Здание обследовали кинологи с собаками.
Днем в пятницу, 27 июля, посетителей гипермаркета «Лента» на улице Большевистской, 52/1 пришлось срочно покидать магазин: во втором часу дня из здания эвакуировали всех людей, которые в тот момент находились в здании.
— Был обнаружен брошенный пакет: сотрудники гипермаркета после того, как узнали о нем, сразу же сообщили в полицию, и в здании началась эвакуация, — пояснили корреспондентам «Комсомольской правды» в ГУ МВД России по Новосибирской области.
На место сразу же выехали полицейские, также были задействованы кинологи с собаками.
— Они обследовали весь периметр здания: ничего, представляющего опасность, обнаружено не было, — продолжают полицейские.
Проверили новосибирские правоохранители и тот самый брошенный пакет:
— В нем находились обычные бытовые вещи, которые не несли никакой угрозы, — отмечают в полиции.