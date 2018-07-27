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11:11 (мск), источник: Новости Перми

Как тушили склад с промышленной химией: фото

Накануне в Закамске на улице Щигровская загорелся склад предприятия «Нефтихимик». Площадь возгорания составила 400 кв. метров, на тушение ушло почти семь часов.

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Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 11:10, спустя полтора часа горение было локализовано.

В 18:19 пожар был полностью ликвидирован. Никто не пострадал.

— Сложность составляло то, что в зоне горения находилось большое количество емкостей — железнодорожных, горизонтальных резервуаров, плюс более четырехсот бочек 200 л, с продуктами, которые легко воспламеняются. Бочки взрывались, была угроза распространения пожара, — рассказал на месте происшествия начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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