Как тушили склад с промышленной химией: фото

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 11:10, спустя полтора часа горение было локализовано.



В 18:19 пожар был полностью ликвидирован. Никто не пострадал.



— Сложность составляло то, что в зоне горения находилось большое количество емкостей — железнодорожных, горизонтальных резервуаров, плюс более четырехсот бочек 200 л, с продуктами, которые легко воспламеняются. Бочки взрывались, была угроза распространения пожара, — рассказал на месте происшествия начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев.



Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.