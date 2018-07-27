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13:41 (мск), источник: Югополис

В отношении сочинских чиновников возбуждены уголовные дела

В Сочи силовики продолжают выявлять должностных лиц и предпринимателей, причастных к незаконным операциям с землей и недвижимостью.

Источник: Югополис

26 июля в земельном комитете сочинской администрации были проведены следственные действия и выемка документов. По информации источников в следственных органах, в отношении трех должностных лиц возбуждены уголовные дела. В настоящее время в городе проходят мероприятия по обнаружению и задержанию этих лиц. Некоторые из них, возможно, были уволены задним числом.

По данным следствия, при попустительстве должностных лиц земельного комитета в Адлерском районе Сочи на землях, предназначенных для ИЖС, были возведены не соответствующие выданным разрешениям многоэтажные постройки.

К уголовной ответственности привлечены также эксперты, давшие суду заведомо ложные заключения о готовности фактически недостроенного дома. Привлечен к ответственности специалист БТИ, изготовивший подложный техпаспорт на этот объект недвижимости. Об этом заявил Евгений Орловский, заместитель начальника управления Генпрокуратуры РФ по ЮФО, сообщает «Макс портал».

В апреле нынешнего года «Югополис» сообщал об аресте первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита и ряда других чиновников мэрии. По версии следствия, Чермит согласовал разрешение на строительство жилого комплекса компанией «Остринский», хотя ему заведомо было известно, что объект строится с нарушениями и фактически возведен самовольно.

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