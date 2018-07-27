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11:08 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде нашли пропавшего 11-летнего мальчика

Полицейские нашли пропавшего 11-летнего Максима. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Стражи порядка установили, что в отношении ребёнка не совершались противоправные действия.

В настоящее время мальчик находится у родителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят со школьником и его семьёй профилактическую работу.

Школьник пропал в четверг, 26 июля. Вечером он ушёл из дома на улице Вагоностроительной и не вернулся.

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