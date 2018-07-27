В Калининграде нашли пропавшего 11-летнего мальчика
Полицейские нашли пропавшего 11-летнего Максима. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Полицейские нашли пропавшего 11-летнего Максима. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Стражи порядка установили, что в отношении ребёнка не совершались противоправные действия.
В настоящее время мальчик находится у родителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят со школьником и его семьёй профилактическую работу.
Школьник пропал в четверг, 26 июля. Вечером он ушёл из дома на улице Вагоностроительной и не вернулся.