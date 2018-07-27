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11:04 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области нашли более 500 артиллерийских снарядов

Боеприпасы взорвали в ближайшем лесу.

В Самарской области сотрудники регионального Управления ФСБ России в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обследовали участок, прилегающий к животноводческой ферме в поселке Нур Волжского района. В результате сотрудники ФСБ обнаружили 511 штатных артиллерийских боеприпасов различного калибра — от 30 до 152 мм.

«В связи с угрозой их самоподрыва данные боеприпасы саперы 15 мотострелковой бригады миротворческих сил Министерства обороны РФ вывезли на безопасное расстояние от поселка и уничтожили их, подорвав с помощью накладных зарядов», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, как оказались снаряды на этом участке, и устанавливают лиц, причастных к незаконному приобретению, перевозке и хранению боеприпасов.

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