В Самарской области нашли более 500 артиллерийских снарядов

В Самарской области сотрудники регионального Управления ФСБ России в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обследовали участок, прилегающий к животноводческой ферме в поселке Нур Волжского района. В результате сотрудники ФСБ обнаружили 511 штатных артиллерийских боеприпасов различного калибра — от 30 до 152 мм.

«В связи с угрозой их самоподрыва данные боеприпасы саперы 15 мотострелковой бригады миротворческих сил Министерства обороны РФ вывезли на безопасное расстояние от поселка и уничтожили их, подорвав с помощью накладных зарядов», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.