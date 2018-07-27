В Самарской области нашли более 500 артиллерийских снарядов
Боеприпасы взорвали в ближайшем лесу.
Боеприпасы взорвали в ближайшем лесу.
В Самарской области сотрудники регионального Управления ФСБ России в результате комплекса
«В связи с угрозой их самоподрыва данные боеприпасы саперы 15 мотострелковой бригады миротворческих сил Министерства обороны РФ вывезли на безопасное расстояние от поселка и уничтожили их, подорвав с помощью накладных зарядов», — сообщили в
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, как оказались снаряды на этом участке, и устанавливают лиц, причастных к незаконному приобретению, перевозке и хранению боеприпасов.