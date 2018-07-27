Мошеннический медцентр обманул воронежцев на 10 миллионов рублей

До десяти лет лишения свободы грозит подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Два года в центре Воронежа работал не совсем обычный медцентр. Граждан приглашали на бесплатные обследования, а потом сообщали: «У вас страшное заболевание!». Затем настоятельно рекомендовали пройти лечение в клинике, «а иначе и летальный исход возможен». Убеждать эти господа умели…

— Подозреваемые заключали с гражданами договор на оказание услуг и кредитный договор для оплаты курса лечебно-оздоровительных процедур в размере от 41 тысячи рублей до 163 тысяч рублей. В действительности лечение не производилось, — констатируют в полиции.