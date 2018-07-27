Мошеннический медцентр обманул воронежцев на 10 миллионов рублей
Четверым подозреваемым грозят серьезные сроки.
Четверым подозреваемым грозят серьезные сроки.
До десяти лет лишения свободы грозит подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.
Два года в центре Воронежа работал не совсем обычный медцентр. Граждан приглашали на бесплатные обследования, а потом сообщали: «У вас страшное заболевание!». Затем настоятельно рекомендовали пройти лечение в клинике, «а иначе и летальный исход возможен». Убеждать эти господа умели…
— Подозреваемые заключали с гражданами договор на оказание услуг и кредитный договор для оплаты курса
Трое воронежцев и иностранец задержаны. Сейчас они под стражей. Общая сумма ущерба составила более 10 млн рублей.