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11:23 (мск), источник: Kazinform

Инцидент с самолетом в аэропорту Алматы: ведется расследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По факту касания хвостовой пятой самолета авиакомпании SCAT взлетно-посадочной полосы в аэропорту Алматы Комитетом гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК ведется расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform
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«26 июля 2018 при уходе на второй круг в аэропорту Алматы воздушного судна Boeing 757 авиакомпании SCAT (Sunday Airlines), выполнявшего рейс DV 5038 по маршруту Хургада-Алматы, произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой пятой», — напомнили в Комитете гражданской авиации МИР РК.

По данным ведомства, посадка благополучно произведена в аэропорту Алматы в 22:48 по местному времени. Пострадавших нет, на борту находилось 233 пассажира — 163 взрослых, 70 детей и 3 младенца.

«В настоящее время авиакомпания работает в штатном режиме. По данному инциденту уполномоченным органом ведется расследование», — подчеркнули в Комитете гражданской авиации.

Как отмечается, в связи с произошедшим возможны задержки авиарейсов, поэтому авиапассажиров просят уточнять время вылетов в колл-центре авиакомпании SCAT.

Напомним, в аэропорту Алматы при посадке самолет авиакомпании SCAT задел взлетно-посадочную полосу.

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