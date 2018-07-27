Инцидент с самолетом в аэропорту Алматы: ведется расследование
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По факту касания хвостовой пятой самолета авиакомпании SCAT
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По факту касания хвостовой пятой самолета авиакомпании SCAT
«26 июля 2018 при уходе на второй круг в аэропорту Алматы воздушного судна Boeing 757 авиакомпании SCAT (Sunday Airlines), выполнявшего рейс DV 5038 по маршруту
По данным ведомства, посадка благополучно произведена в аэропорту Алматы в 22:48 по местному времени. Пострадавших нет, на борту находилось 233 пассажира — 163 взрослых, 70 детей и 3 младенца.
«В настоящее время авиакомпания работает в штатном режиме. По данному инциденту уполномоченным органом ведется расследование», — подчеркнули в Комитете гражданской авиации.
Как отмечается, в связи с произошедшим возможны задержки авиарейсов, поэтому авиапассажиров просят уточнять время вылетов в
Напомним, в аэропорту Алматы при посадке самолет авиакомпании SCAT задел