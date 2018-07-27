Грузовик протаранил троллейбус в Минске: пострадала 12-летняя пассажирка

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Пассажирка троллейбуса получила травмы в Минске в результате его столкновения с грузовиком, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Читайте также Реанимобиль доставил в Гомель двух пострадавших в ДТП в Украине

Авария произошла 27 июля около 07:10 на улице Кабушкина белорусской столицы.

«Водитель автомашины “Газ” совершил столкновение с троллейбусом маршрута № 30, который подъезжал к остановочному пункту», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что травмы в аварии получила 12-летняя пассажирка, находившаяся в момент столкновения в троллейбусе.