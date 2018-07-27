Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Одного фото мало: важное решение суда о штрафах с камер
Бейонсе умилила поклонников снимком подросших близнецов
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Алена Водонаева обвенчалась с мужем
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
"Ждем четвертую": в Сети обсуждают будущую жену Тарасова
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
После измены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
11:25 (мск), источник: Sputnik.by

Грузовик протаранил троллейбус в Минске: пострадала 12-летняя пассажирка

Авария произошла из-за того, что водитель «Газ» неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди общественного транспорта.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Пассажирка троллейбуса получила травмы в Минске в результате его столкновения с грузовиком, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Читайте также
Реанимобиль доставил в Гомель двух пострадавших в ДТП в Украине

Авария произошла 27 июля около 07:10 на улице Кабушкина белорусской столицы.

«Водитель автомашины “Газ” совершил столкновение с троллейбусом маршрута № 30, который подъезжал к остановочному пункту», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что травмы в аварии получила 12-летняя пассажирка, находившаяся в момент столкновения в троллейбусе.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель «Газ» неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди общественного транспорта.

Все новости региона
 Диего Марадона сделал предложение своей девушке в день рождения
Белорусы могут не увидеть самое длительное затмение века
В КНДР назвали условия для дальнейшей денуклеаризации
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
СМИ сообщили о подготовке США к удару по Ирану
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
В ООН недосчитались денег
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2» На месте «Поляны» планируется строительство дороги
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь