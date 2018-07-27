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11:31 (мск), источник: Newslab.ru

Пьяный водитель в Мотыгино сбил подростка и похитил свидетеля происшествия

Похищенный был его знакомым, а сбитый сделал замечание о пьянстве за рулем.

Житель поселка Мотыгино в Красноярском крае похитил подростка, оказавшегося свидетелем ДТП с его участием. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

Около полуночи 21 июля 2018 года 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подъехал на своем автомобиле «ВАЗ- 21043» к группе подростков, которые стояли на пешеходном переходе. Один из них оказался знаком с ним и попросил подвезти до дома. Водитель согласился. Тогда другой школьник сделал ему замечание по поводу управления автомобилем в пьяном виде. После небольшой перепалки, знакомый мужчины сел в машину и они уехали.

Однако через некоторое время пьяный водитель развернулся, догнал подростков, сбил сделавшего ему замечание, из-за чего тот сломал руку, и скрылся с места происшествия.

Задержали его через несколько часов сотрудники ГИБДД, которые подключились к делу после заявления очевидцев о происшедшем. Подросток, которого водитель согласился подвезти, по-прежнему находился в машине и попросил у полицейских помощи. Оказалось, что после наезда мужчина не стал высаживать школьника у дома, а все это время возил по поселку, угрожая насилием, если тот попробует сбежать и расскажет о случившемся.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас расследование дела продолжается.

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