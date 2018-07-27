Пьяный водитель в Мотыгино сбил подростка и похитил свидетеля происшествия
Похищенный был его знакомым, а сбитый сделал замечание о пьянстве за рулем.
Похищенный был его знакомым, а сбитый сделал замечание о пьянстве за рулем.
Житель поселка Мотыгино в Красноярском крае похитил подростка, оказавшегося свидетелем ДТП с его участием. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.
Около полуночи 21 июля 2018 года 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подъехал на своем автомобиле «ВАЗ- 21043» к группе подростков, которые стояли на пешеходном переходе. Один из них оказался знаком с ним и попросил подвезти до дома. Водитель согласился. Тогда другой школьник сделал ему замечание по поводу управления автомобилем в пьяном виде. После небольшой перепалки, знакомый мужчины сел в машину и они уехали.
Задержали его через несколько часов сотрудники ГИБДД, которые подключились к делу после заявления очевидцев о происшедшем. Подросток, которого водитель согласился подвезти,
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас расследование дела продолжается.