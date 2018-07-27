Красноярцев попросили помочь жителям затопленного Забайкалья

На территории региона из-за ливней уровень воды в реках Чита и Ингода поднялся до небывалого уровня. Режим ЧС в краевом центре действует еще с июня. По данным на 16 июля в регионе пострадало 1155 жилых домов, в которых живет 5514 человек, 1465 из них — дети. Денежный ущерб составляет более 500 млн рублей. Несмотря на то, что с паводком борются все службы города, этих сил и средств для восстановления недостаточно. Мэрия Читы обратилась к красноярцам. Жители Забайкальского края просят помочь им устранить последствия паводка. Реквизиты для помощи указаны на сайте администрации Красноярска. Все перечисленные деньги пойдут на ликвидацию последствий стихийного бедствия и пострадавшим от наводнения жителям Забайкалья.