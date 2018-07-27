На юге Волгограда мотоциклист погиб под колесами фуры

Неустановленный водитель, управляя мотоциклом Falcon, ехал со стороны Красноармейского района в сторону Советского. Напротив дома № 2 по улице Песчаной он не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, от чего его отбросило под колеса полуприцепа «КамАЗа», ехавшего в попутном направлении.