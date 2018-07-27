На юге Волгограда мотоциклист погиб под колесами фуры
В Кировском районе Волгограда мотоциклиста отбросило под колеса «КамАЗа», в результате чего тот его переехал.
В Кировском районе Волгограда мотоциклиста отбросило под колеса «КамАЗа», в результате чего тот его переехал.
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Неустановленный водитель, управляя мотоциклом Falcon, ехал со стороны Красноармейского района в сторону Советского. Напротив дома № 2 по улице Песчаной он не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, от чего его отбросило под колеса полуприцепа «КамАЗа», ехавшего в попутном направлении.
В результате водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.