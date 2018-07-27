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12:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

На юге Волгограда мотоциклист погиб под колесами фуры

В Кировском районе Волгограда мотоциклиста отбросило под колеса «КамАЗа», в результате чего тот его переехал.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, авария произошла 26 июля около 21:55.

Неустановленный водитель, управляя мотоциклом Falcon, ехал со стороны Красноармейского района в сторону Советского. Напротив дома № 2 по улице Песчаной он не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, от чего его отбросило под колеса полуприцепа «КамАЗа», ехавшего в попутном направлении.

В результате водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

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