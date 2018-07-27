В Чимгане водитель КамАЗа упал с горы в реку и погиб

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. На горнолыжном курорте «Чимган» в Бустанлыкском районе Ташкентской области водители КамАЗа погиб, спускаясь с горы, сообщает пресс-служба МВД.

«25 июля в Бустанлыкском районе Ташкентской области Б. Д., управляя грузовым автомобилем марки “Камаз”, спускаясь с горы на территории МСГ “Чимен” не справился с управлением и упал в речку, в результате чего в кабине возник пожар. Б. Д. получив травмы, скончался на месте происшествия», — уточняется в сообщении.

Это уже второе подобное происшествие на дороге.