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11:36 (мск), источник: Sputnik

В Чимгане водитель КамАЗа упал с горы в реку и погиб

Мужчина не справился с управлением грузовым автомобилем, получил травмы и скончался на месте происшествия.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. На горнолыжном курорте «Чимган» в Бустанлыкском районе Ташкентской области водители КамАЗа погиб, спускаясь с горы, сообщает пресс-служба МВД.

«25 июля в Бустанлыкском районе Ташкентской области Б. Д., управляя грузовым автомобилем марки “Камаз”, спускаясь с горы на территории МСГ “Чимен” не справился с управлением и упал в речку, в результате чего в кабине возник пожар. Б. Д. получив травмы, скончался на месте происшествия», — уточняется в сообщении.

Это уже второе подобное происшествие на дороге.

Накануне в Ташкенте автобус с пассажирами врезался в дерево. Это произошло на улице Бабура, информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в правоохранительные органы 26 июля в 14:50. На место сразу прибыли сотрудники МЧС, пострадавшим оказали помощь медики.

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