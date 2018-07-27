В мэрии назвали районы Хабаровска, которые первыми пострадают от паводка
Если, как прогнозируют гидрологи, Амур достигнет отметки в 550 сантиметров, вода затопит частный сектор.
Если, как прогнозируют гидрологи, Амур достигнет отметки в 550 сантиметров, вода затопит частный сектор.
В Хабаровске силы и средства городского управления ГО и ЧС готовятся к борьбе с паводком. В мэрии определяют районы, которые находятся в зоне риска, а также выбирают места для пунктов временного размещения и эвакуации горожан на случай прихода «большой воды», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Паводковую обстановку обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Синоптики напомнили, что в первой декаде августа уровень Амура у краевой столицы может достичь отметки в 550 сантиметров.
«Гребень паводка
«Если уровень Амура достигнет пяти метров, начнется подтопление улицы Богачева. При отметке в пять метров пятьдесят сантиметров в воде окажется частный сектор поселка Красная Речка, а все ливневые коллекторы в южной части города потеряют свою работоспособность», — отметил заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.
Чтобы не допустить повторения событий 2013 года, Бурейская ГЭС в Приамурье сбросит воду в конце сентября, уже после прохождения паводка. Тем не менее в хабаровской администрации профильным ведомствам поручили готовиться к возможному подтоплению.
«Не позднее 30 июля необходимо разработать план мероприятий для управления дорог и внешнего благоустройства, проверить исправность техники и всех насосов, которые хранятся в резервном фонде городского управления ГО и ЧС», — распорядился первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов.
Напомним, что, по прогнозу гидрологов, в ближайшее время паводки затронут четыре района Хабаровского края. В пятом — Верхнебуреинском — жилые дома уже топит.