Бывший директор Златмаша и депутат ЗСО арестован в Москве

В четверг, 26 июля, Бабушкинский районный суд Москвы взял под стражу до 19 сентября 2018 года директора входящего в структуру Российского авиационно-космического агентства НПО имени Лавочкина, бывшего до 2015 года генеральным директором Златоустовского машиностроительного завода и депутатом Законодательного Собрания Челябинской области, кандидата экономических наук 57-летнего Сергея Лемешевского по обвинению в присвоении принадлежащих «Роскосмосу» 330 миллионов рублей, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на материалы суда.

Вместе с Сергеем Лемешевским по этому делу арестована и помещена в следственный изолятор руководитель дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова. По версии следствия, Сергей Лемешевский, Екатерина Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Игорь Третьяков стали участниками мошеннической схемы по хищению денег «Роскосмоса». Всем троим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере по части четвертой статьи 159 УК РФ. Игорь Третьяков успел скрыться от следствия и сейчас объявлен в федеральный розыск. НПО заключило фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, хотя фактически эти услуги выполняли штатные юристы объединения. А НПО имени Лавочкина за два года перечислило адвокатской конторе более 330 миллионов рублей. По словам адвоката Сергея Лемешевского Ивана Тучкова, сторона защиты не согласна с вынесенной судом мерой пресечения и обжалует решение в Мосгорсуде, его подзащитный своей вины в мошенничестве не признает.