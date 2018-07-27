На проспекте Стачек в Петербурге маршрутка сгорела дотла
К счастью, в момент возгорания пассажиров в салоне не оказалось.
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К счастью, в момент возгорания пассажиров в салоне не оказалось.
На проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга дотла сгорела маршрутка, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел утром в пятницу, 27 июля. Пожар начался в моторном отсеке автобуса Mercedes Sprinter, который следует по маршруту №К217 станция метро Купчино — станция метро Ленинский проспект. Водитель успел выйти из машины.
К счастью, пассажиров в салоне не было. Причины возгорания сейчас устанавливаются.