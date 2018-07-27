В лесополосе в Воронеже нашли тело 35-летнего мужчины
Причины смерти будут выяснять.
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Причины смерти будут выяснять.
В Воронеже на улице Рассветной в Советском районе города местные жители нашли тело 35-летнего мужчины. Тело нашли в лесополосе в четверг, 26 июля, в 16:38, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112».
В МВД сообщили, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Внешних следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Причины произошедшего устанавливаются.