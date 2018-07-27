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13:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

На центральном рынке Братска случился пожар

В Братске на улице Комсольская 26 июля 2018 года в 20:31 загорелись два деревянных прилавка на центральном рынке.

Как сообщила 27 июля «Байкал Инфо» пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, прилавки были пристроены к кирпичным торговым рядам, огонь перешёл на кровлю вещевого ряда, сделанную из поликарбоната.

Пожарные приехали через две минуты после сообщения о пожаре, к 20:40 они уже справились с открытым горением, полностью тушение пожара заняло около часа. Площадь возгорания на прилавках составила 24 кв.м, кровли — 20 кв.м. Была угроза распространения огня на торговые ряды с вещами, но их отстояли, но один ряд закоптился. По приезду пожарных, на месте был администратор рынка, владельца прилавков не было.

По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём.

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