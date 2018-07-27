На центральном рынке Братска случился пожар
В Братске на улице Комсольская 26 июля 2018 года в 20:31 загорелись два деревянных прилавка на центральном рынке.
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В Братске на улице Комсольская 26 июля 2018 года в 20:31 загорелись два деревянных прилавка на центральном рынке.
Как сообщила 27 июля «Байкал Инфо»
Пожарные приехали через две минуты после сообщения о пожаре, к 20:40 они уже справились с открытым горением, полностью тушение пожара заняло около часа. Площадь возгорания на прилавках составила 24 кв.м, кровли — 20 кв.м. Была угроза распространения огня на торговые ряды с вещами, но их отстояли, но один ряд закоптился. По приезду пожарных, на месте был администратор рынка, владельца прилавков не было.
По предварительной версии, пожар случился