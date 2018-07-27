На центральном рынке Братска случился пожар

Пожарные приехали через две минуты после сообщения о пожаре, к 20:40 они уже справились с открытым горением, полностью тушение пожара заняло около часа. Площадь возгорания на прилавках составила 24 кв.м, кровли — 20 кв.м. Была угроза распространения огня на торговые ряды с вещами, но их отстояли, но один ряд закоптился. По приезду пожарных, на месте был администратор рынка, владельца прилавков не было.