В прокуратуре оценили ущерб от лесных пожаров в Челябинской области

Прокуратура выявила недостатки в работе подведомственных главному управлению лесами Челябинской области лесничеств при осуществлении возложенных на них полномочий по охране лесов от пожаров.

Так, общая площадь пожаров составила 22 тыс. 539,65 га, что в восемь раз выше показателей прошлого года. Ущерб, причиненный лесам, составил 15,6 млн рублей. В регионе было зарегистрировано 58 крупных пожаров.

В прокуратуре отмечают неэффективность мер, принимаемых в целях выявления и пресечения нарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Так, только 70% лесопользователей имеют разработанные проекты освоения лесов с положительными заключениями государственной экспертизы.

«Ситуация по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах не соответствует пожароопасной обстановке в регионе, является недопустимой, требующей кардинального изменения», — подчеркнули в ведомстве.

В результате восемь руководителей лесничеств получили представления прокуратуры, 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 1 лицо переведено на нижестоящую должность.

Напомним, начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов ушел в отставку. На прошлой неделе стало известно, что Блинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Губернатор Борис Дубровский прошение удовлетворил. В конце апреля он получил представление прокурора за нарушения в сфере охраны лесов от пожаров.