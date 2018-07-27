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12:44 (мск), источник: РИА Крым

Дорогие часы и одежда: в Севастополе выявили контрафакта на 14 млн руб

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи контрафактной одежды в одном из магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«В результате осмотра места происшествия обнаружено и изъято 113 единиц спортивной одежды. Кроме этого, из магазина изъяты наручные дорогостоящие часы с признаками контрафактности в количестве 52 единиц. По результатам проведенных исследований, сумма ущерба, причиненного незаконным использованием товарных знаков популярных брендов, составила более 14 млн руб», — сообщают севастопольские полицейские.

Против владельца магазина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

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