Дорогие часы и одежда: в Севастополе выявили контрафакта на 14 млн руб

«В результате осмотра места происшествия обнаружено и изъято 113 единиц спортивной одежды. Кроме этого, из магазина изъяты наручные дорогостоящие часы с признаками контрафактности в количестве 52 единиц. По результатам проведенных исследований, сумма ущерба, причиненного незаконным использованием товарных знаков популярных брендов, составила более 14 млн руб», — сообщают севастопольские полицейские.