Дорогие часы и одежда: в Севастополе выявили контрафакта на 14 млн руб
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи контрафактной одежды в одном из магазинов города. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи контрафактной одежды в одном из магазинов города. Об этом сообщает
«В результате осмотра места происшествия обнаружено и изъято 113 единиц спортивной одежды. Кроме этого, из магазина изъяты наручные дорогостоящие часы с признаками контрафактности в количестве 52 единиц. По результатам проведенных исследований, сумма ущерба, причиненного незаконным использованием товарных знаков популярных брендов, составила более 14 млн руб», — сообщают севастопольские полицейские.
Против владельца магазина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.