Прокуратура провела проверку по факту гибели 13-летнего подростка в горах Сочи

Установлено, что педагог начальной школы поселка Гирей Гулькевичского района имела начальный уровень подготовки в сфере детско-юношеского туризма. В начале июля текущего года женщина самостоятельно организовала турпоход по территории Кавказского заповедника с участием 10 детей в возрасте 11−16 лет.

Учительница не уведомила о своих намерениях руководство школы, органы образования и полицию, а также не зарегистрировала группу и ее маршрут в службах спасения края, что является нарушением действующего законодательства.

3 июля во время похода подросток отлучился от группы и потерялся. Его тело обнаружили в труднодоступной местности спустя 10 дней. Предположительно, мальчик погиб в результате падения с высоты.

Несмотря на то, что подготовка детей к походу проходила на территории школы и для похода использовалось школьное туристическое снаряжение, действия педагога своевременно пресечены не были — ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства работы подчиненных и использования имущества школы.

Для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокурор Гулькевичского района внес представление в районную администрацию. Сейчас представление находится на рассмотрении.