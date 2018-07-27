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13:15 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Прокуратура провела проверку по факту гибели 13-летнего подростка в горах Сочи

По результатам проверки в районную администрацию внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Установлено, что педагог начальной школы поселка Гирей Гулькевичского района имела начальный уровень подготовки в сфере детско-юношеского туризма. В начале июля текущего года женщина самостоятельно организовала турпоход по территории Кавказского заповедника с участием 10 детей в возрасте 11−16 лет.

Учительница не уведомила о своих намерениях руководство школы, органы образования и полицию, а также не зарегистрировала группу и ее маршрут в службах спасения края, что является нарушением действующего законодательства.

3 июля во время похода подросток отлучился от группы и потерялся. Его тело обнаружили в труднодоступной местности спустя 10 дней. Предположительно, мальчик погиб в результате падения с высоты.

Несмотря на то, что подготовка детей к походу проходила на территории школы и для похода использовалось школьное туристическое снаряжение, действия педагога своевременно пресечены не были — ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства работы подчиненных и использования имущества школы.

Для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокурор Гулькевичского района внес представление в районную администрацию. Сейчас представление находится на рассмотрении.

К настоящему моменту педагогу уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям организаторов похода.

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