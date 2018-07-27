Прокуратура провела проверку по факту гибели 13-летнего подростка в горах Сочи
По результатам проверки в районную администрацию внесено представление, которое находится на рассмотрении.
По результатам проверки в районную администрацию внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Установлено, что педагог начальной школы поселка Гирей Гулькевичского района имела начальный уровень подготовки в сфере
Учительница не уведомила о своих намерениях руководство школы, органы образования и полицию, а также не зарегистрировала группу и ее маршрут в службах спасения края, что является нарушением действующего законодательства.
3 июля во время похода подросток отлучился от группы и потерялся. Его тело обнаружили в труднодоступной местности спустя 10 дней. Предположительно, мальчик погиб в результате падения с высоты.
Несмотря на то, что подготовка детей к походу проходила на территории школы и для похода использовалось школьное туристическое снаряжение, действия педагога своевременно пресечены не были — ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства работы подчиненных и использования имущества школы.
Для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокурор Гулькевичского района внес представление в районную администрацию. Сейчас представление находится на рассмотрении.
К настоящему моменту педагогу уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям организаторов похода.