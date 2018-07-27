В Волгограде в больницу попал французский штурман ралли «Шелковый путь-2018»

В этом году ралли «Шелковый путь-2018», который проходит по территории России, вышел очень экстремальным. Сообщения с трассы первого этапа напоминали хронику боевых действий. То машины увязли в астраханской грязи, то закончился бензин за 20 километров до финиша, то вдруг белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» вышла из гонки. Не обошлось без эксцессов и во время прохождения по территории Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, 25 июня медицинский вертолет доставил одного из штурманов ралли в больницу № 25 в сопровождении французских медиков. Врачи подозревали, что у француза сотрясение головного мозга. К счастью, диагноз не подтвердился, и уже 26 июля пациента выписали и он продолжил участие в гонке.

Напомним, 25 июля участники преодолевали участок Астрахань-Волгоград. А от нас гонщики отправились в Липецк. К настоящему моменту, они уже финишируют в Москве.

И уже известна тройка победителей ралли в абсолютном зачете:

1. Язид Аль Раджи (Саудовская Аравия).

2. Нассер Аль Атия (Катар).

3. Матье Серрардори (Франция).