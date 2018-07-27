Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разгадана тайна обычая чукчей обмениваться женами
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Мишель Уильямс тайно вышла замуж
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Дети Киркорова оказались в Греции во время масштабных пожаров
Бейонсе умилила поклонников снимком подросших близнецов
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
"Ждем четвертую": в Сети обсуждают будущую жену Тарасова
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
После измены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
12:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде в больницу попал французский штурман ралли «Шелковый путь-2018»

Иностранца доставила санавиация с подозрением на сотрясение мозга.

В этом году ралли «Шелковый путь-2018», который проходит по территории России, вышел очень экстремальным. Сообщения с трассы первого этапа напоминали хронику боевых действий. То машины увязли в астраханской грязи, то закончился бензин за 20 километров до финиша, то вдруг белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» вышла из гонки. Не обошлось без эксцессов и во время прохождения по территории Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, 25 июня медицинский вертолет доставил одного из штурманов ралли в больницу № 25 в сопровождении французских медиков. Врачи подозревали, что у француза сотрясение головного мозга. К счастью, диагноз не подтвердился, и уже 26 июля пациента выписали и он продолжил участие в гонке.

Напомним, 25 июля участники преодолевали участок Астрахань-Волгоград. А от нас гонщики отправились в Липецк. К настоящему моменту, они уже финишируют в Москве.

И уже известна тройка победителей ралли в абсолютном зачете:

1. Язид Аль Раджи (Саудовская Аравия).

2. Нассер Аль Атия (Катар).

3. Матье Серрардори (Франция).

Из грузовиков победил экипаж Андрея Каргинова — КАМАЗ занят весь пьедестал.

Все новости региона
 Диего Марадона женится на 28-летней красавице с третьей попытки
Россияне отрицают, что американцы были на Луне, зато верят в инопланетян
В КНДР назвали условия для дальнейшей денуклеаризации
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Астрономы выяснили, почему самые яркие галактики «моргают»
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2» На месте «Поляны» планируется строительство дороги
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь