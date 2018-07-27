ЧП в ТРК «Комсомолл» в Иркутске: директору научного центра «Гравитация» продлили домашний арест

Источник: AP 2018

Октябрьский районный суд Иркутска еще на 4 месяца продлил домашний арест директору и техническому директору научно-развлекательного центра «Гравитация» в ТРК «Комсомолл», в котором 1 июня во время химического шоу для детей начался пожар, в результате которого ожоги получили 8 ребятишек. Напомним, прежний арест действовал до 31 июля.

— Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.