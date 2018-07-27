Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вот вам и няшка»: россияне о Поклонской и пенсионной реформе
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Дети Киркорова оказались в Греции во время масштабных пожаров
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Рената Литвинова отмечает день рождения дочки
Принц Джордж стал меньше играть со своей сестрой Шарлоттой
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
В России ожили древнейшие существа
Находка на Марсе потрясла ученых
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
14:09 (мск), источник: Комсомольская правда

ЧП в ТРК «Комсомолл» в Иркутске: директору научного центра «Гравитация» продлили домашний арест

Прежний арест действовал до 31 июля.

Источник: AP 2018

Октябрьский районный суд Иркутска еще на 4 месяца продлил домашний арест директору и техническому директору научно-развлекательного центра «Гравитация» в ТРК «Комсомолл», в котором 1 июня во время химического шоу для детей начался пожар, в результате которого ожоги получили 8 ребятишек. Напомним, прежний арест действовал до 31 июля.

— Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Добавим, что именно в обязанности технического директора входило отвечать за пожарную безопасность, закупать реагенты и жидкости для проведения того злополучного шоу.

Все новости региона
 Встречаемся 4 августа в Москве под Пушкиным
Россия будет прирастать Африкой
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Пользователи Сети рассказали о трех самых ненавистных словах
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы (видео)
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
У экспатов возникли проблемы с регистрацией в РФ
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Скоро на прилавках: мясо заменят на искусственное Спустя 4 года после создания.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь