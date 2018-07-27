ЧП в ТРК «Комсомолл» в Иркутске: директору научного центра «Гравитация» продлили домашний арест
Прежний арест действовал до 31 июля.
Прежний арест действовал до 31 июля.
Октябрьский районный суд Иркутска еще на 4 месяца продлил домашний арест директору и техническому директору
— Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — сообщили в
Добавим, что именно в обязанности технического директора входило отвечать за пожарную безопасность, закупать реагенты и жидкости для проведения того злополучного шоу.