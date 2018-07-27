Стихия в Молдове оставила людей без крыши над головой и без урожая
Обильные осадки нанесли ущерб нескольким населенным пунктам.
Обильные осадки нанесли ущерб нескольким населенным пунктам.
Дожди, прошедшие 25 и 26 июля, уничтожили 55 гектаров подсолнечника, 145 гектаров кукурузы и повредили 2,5 километра дороги в селе Нимерука района Сорока, сообщается в
Ущерб зафиксирован и в городе Орхей, где сильный ветер сорвал 250 квадратных метров металлочерепицы с крыши гимназии им. Григоре Виеру.
В населённом пункте Кошкодень района Сынжерей осадки уничтожили несколько участков гравийной дороги местного значения.
Территориальным комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит определить размер причинённого материального ущерба.