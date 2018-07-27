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12:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Стихия в Молдове оставила людей без крыши над головой и без урожая

Обильные осадки нанесли ущерб нескольким населенным пунктам.

Источник: Комсомольская правда
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Дожди, прошедшие 25 и 26 июля, уничтожили 55 гектаров подсолнечника, 145 гектаров кукурузы и повредили 2,5 километра дороги в селе Нимерука района Сорока, сообщается в пресс-релизе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, который цитирует ipn.md.

Ущерб зафиксирован и в городе Орхей, где сильный ветер сорвал 250 квадратных метров металлочерепицы с крыши гимназии им. Григоре Виеру.

В населённом пункте Кошкодень района Сынжерей осадки уничтожили несколько участков гравийной дороги местного значения.

Территориальным комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит определить размер причинённого материального ущерба.

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