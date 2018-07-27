В Миассе подростки перевернулись на мопеде, уходя от полицейской погони

В поселке Северные Печи (Миасс, Челябинская область) подростки перевернулись на мопеде, уходя от полицейской погони, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на очевидцев происшествия.

По словам миассцев, сотрудники ДПС «прижимали подростка с самого поворота» и создавали на дороге аварийную ситуацию. Один из сотрудников якобы схватил парня за рукав, мотоцикл перевернулся и подростки пострадали. Водителя с травмами увезли в больницу.