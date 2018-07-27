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12:40 (мск), источник: dostup1.ru

В Миассе подростки перевернулись на мопеде, уходя от полицейской погони

Парни ехали на мопеде без шлемов.

В поселке Северные Печи (Миасс, Челябинская область) подростки перевернулись на мопеде, уходя от полицейской погони, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на очевидцев происшествия.

По словам миассцев, сотрудники ДПС «прижимали подростка с самого поворота» и создавали на дороге аварийную ситуацию. Один из сотрудников якобы схватил парня за рукав, мотоцикл перевернулся и подростки пострадали. Водителя с травмами увезли в больницу.

Мнения южноральцев по поводу инцидента разделились. Одни оправдывают поступок полицейских, объясняя его тем, что парни могли сбить случайного пешехода. Другие встали на сторону мотоциклистов, говоря, что сотрудники ДПС повели себя неправильно.

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