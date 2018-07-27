SCAT прокомментировал происшествие в аэропорту Алматы

«Летели мы из Хургады в Алматы Sunday Airlines (чартерное направление SCAT. — Ред.), как только шасси коснулись земли, салон зааплодировал, но не тут-то было. Нас начало трясти, а потом, резко набрав скорость, самолёт взмыл вновь в небо. При этом ни пилот, ни кто-либо другой из команды не сказали, что случилось. Сердце колотилось бешено, мысли крутились в голове разные (может позвонить родным и попрощаться, а вдруг эта история с фотоаппаратом была не случайна, что мы не должны были сесть на этот самолёт). Маленькие дети без остановки плакали, взрослые вспоминали все известные молитвы, пока мы вновь облетали Алматы. Со второго раза, слава Богу, мы всё же удачно приземлились».