Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему донские казаки никогда не женились на русских
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Мишель Уильямс тайно вышла замуж
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Казахстанский учитель физики одобрил убийство фигуриста Тена
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
"Ждем четвертую": в Сети обсуждают будущую жену Тарасова
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей
Миллионер сделал из редкого авто стену в квартире
"Он жив": жена Кобзона рассказал о состоянии певца - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12:22 (мск), источник: Kapital.kz

SCAT прокомментировал происшествие в аэропорту Алматы

Авиакомпания SCAT и пассажиры самолета, выполнявшего рейс из Хургады в Алматы, когда хвост авиаборта зацепил взлетно-посадочную полосу, прокомментировали происшествие. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Kapital.kz
Читайте также
Инцидент с самолетом в аэропорту Алматы: ведется расследование

«26 июля при уходе на второй круг в аэропорту Алматы воздушного судна, выполнявшего рейс 5038 (Хургада — Алматы), произошло касание взлётно-посадочной полосы хвостовой пятой. Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Авиакомпания работает в штатном режиме. Ведется расследование», — сообщила компания в пресс-релизе.

В Комитете гражданской авиации уточнили, что посадка произведена в аэропорту Алматы в 22:48 часов по местному времени. Пострадавших нет. На борту находилось 233 пассажира (163 взрослых, 70 детей, 3 младенца).

«В связи с произошедшим возможны задержки авиарейсов. Просим уточнять время вылетов в колл-центре авиакомпании “SCAT”», — отметили в Комитете.

В то же время находящиеся на борту самолета люди испытали шок. Надежда Вербицкая написала в Инстаграме:

«Летели мы из Хургады в Алматы Sunday Airlines (чартерное направление SCAT. — Ред.), как только шасси коснулись земли, салон зааплодировал, но не тут-то было. Нас начало трясти, а потом, резко набрав скорость, самолёт взмыл вновь в небо. При этом ни пилот, ни кто-либо другой из команды не сказали, что случилось. Сердце колотилось бешено, мысли крутились в голове разные (может позвонить родным и попрощаться, а вдруг эта история с фотоаппаратом была не случайна, что мы не должны были сесть на этот самолёт). Маленькие дети без остановки плакали, взрослые вспоминали все известные молитвы, пока мы вновь облетали Алматы. Со второго раза, слава Богу, мы всё же удачно приземлились».

Все новости региона
Подсудимые по делу Храпуновых частично признали вину
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
CМИ: Трамп заранее знал о встрече его сына с российским юристом
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Мини-смерч в Германии поднял в воздух палаточный городок
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли Агата Муцениеце поменяла цвет волос, чтобы пройти пробы для нового проекта
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь