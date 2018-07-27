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13:47 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец уехал с заправки у «Леруа Мерлен» с пистолетом в баке

Автомобилист уехал с заправки у «Леруа Мерлен» в Калининграде, не вынув пистолет из бензобака. Видео опубликовано в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».

На ролике видно, как водитель белого Nissan отъезжает от АЗС, не замечая, что за ним тянется заправочный шланг. Вскоре после начала движения пистолет вырывается, а у автомобиля отлетает крышка бензобака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в Черняховске владелец автозаправки подал в суд на женщину, уехавшую с пистолетом. Представители «Калининграднефтепродукта» хотят взыскать с неё 151 тысячу рублей.

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