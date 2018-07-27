Калининградец уехал с заправки у «Леруа Мерлен» с пистолетом в баке
Автомобилист уехал с заправки у «Леруа Мерлен» в Калининграде, не вынув пистолет из бензобака. Видео опубликовано в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».
Автомобилист уехал с заправки у «Леруа Мерлен» в Калининграде, не вынув пистолет из бензобака. Видео опубликовано в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».
На ролике видно, как водитель белого Nissan отъезжает от АЗС, не замечая, что за ним тянется заправочный шланг. Вскоре после начала движения пистолет вырывается, а у автомобиля отлетает крышка бензобака.
Ранее в Черняховске владелец автозаправки подал в суд на женщину, уехавшую с пистолетом. Представители «Калининграднефтепродукта» хотят взыскать с неё 151 тысячу рублей.