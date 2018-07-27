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12:53 (мск), источник: Volga News

С Алексея Солдатова сняты обвинения в убийстве жены

В СУ СК РФ по Самарской области экс-совладельцу «СОК» Алексею Солдатову предъявлены на ознакомление материалы уголовного дела, после чего обвинение будет направлено на утверждение в прокуратуру и затем уйдет в суд.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Шкаева, обвиняемый пока находится под стражей и вопрос о его освобождении будет решаться уже в суде.

В предъявленном Солдатову окончательном обвинении — два поджога автомобилей деловых партнеров, в организации которых он признался. Расследование по эпизоду с банковским кредитом прекращено из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. А уголовное преследование по ст. 105 УК РФ («Убийство») прекращено.

Напомним, на 46-летнего Солдатова дал показания некий осужденный, который впоследствии от своих слов отказался. Тем не менее Солдатова арестовали, предъявив обвинение в том, что он «заказал» свою жену ради получения крупной страховки.

«Дело по убийству прекратили за отсутствием состава преступления, то есть за непричастностью Алексея Владимировича к смерти Натальи Солдатовой в 2009 году, — прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Карномазов. — Хочу поблагодарить следственные органы, что разобрались с этим делом и приняли сложное и ответственное для себя решение. Ведь обвинение в убийстве матери своих дочерей — это реально страшно, это такая глубина переживаний, которые перенес мой подзащитный».

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