С Алексея Солдатова сняты обвинения в убийстве жены

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Шкаева, обвиняемый пока находится под стражей и вопрос о его освобождении будет решаться уже в суде.

В предъявленном Солдатову окончательном обвинении — два поджога автомобилей деловых партнеров, в организации которых он признался. Расследование по эпизоду с банковским кредитом прекращено из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. А уголовное преследование по ст. 105 УК РФ («Убийство») прекращено.

Напомним, на 46-летнего Солдатова дал показания некий осужденный, который впоследствии от своих слов отказался. Тем не менее Солдатова арестовали, предъявив обвинение в том, что он «заказал» свою жену ради получения крупной страховки.