С Алексея Солдатова сняты обвинения в убийстве жены
В СУ СК РФ по Самарской области
В СУ СК РФ по Самарской области
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В предъявленном Солдатову окончательном обвинении — два поджога автомобилей деловых партнеров, в организации которых он признался. Расследование по эпизоду с банковским кредитом прекращено
Напомним, на 46-летнего Солдатова дал показания некий осужденный, который впоследствии от своих слов отказался. Тем не менее Солдатова арестовали, предъявив обвинение в том, что он «заказал» свою жену ради получения крупной страховки.
«Дело по убийству прекратили за отсутствием состава преступления, то есть за непричастностью Алексея Владимировича к смерти Натальи Солдатовой в 2009 году, — прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Карномазов. — Хочу поблагодарить следственные органы, что разобрались с этим делом и приняли сложное и ответственное для себя решение. Ведь обвинение в убийстве матери своих дочерей — это реально страшно, это такая глубина переживаний, которые перенес мой подзащитный».