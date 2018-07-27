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12:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии жизнь семьи спас пожарный извещатель

Пожар в жилом бервенчатом доме в деревне Новая Мушта Краснокамского района возник в ночь на 22 июля. В это время в доме спали 31-летняя женщина и ее трехлетний сын. Погорельцы проснулись от срабатывания автономного пожарного извещателя.

Таким образом, благодаря установленному автономному дымовому пожарному извещателю были оповещены погорельцы, которые эвакуировались из горящего дома через окно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по РБ, автономный дымовой пожарный извещатель был установлен в этой семье в мае 2016 года по решению межведомственного совета Краснокамского района по взаимодействию с государственными и негосударственными структурами по вопросам раннего выявления и профилактики социального неблагополучия семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сотрудники Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан принимали участие в профилактике, проведении бесед и противопожарных инструктажей среди семей, находящихся в социально опасном положении.

Указанной комиссией данный автономный дымовой пожарный извещатель в каждое полугодие проверялся на наличие и исправность.

После пожаров весной 2016 года, в которых погибли 12 детей, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки установить пожарные извещатели в домах многодетных семей, находящихся в социально опасном положении. Такие противопожарные сирены уже спасли от гибели несколько человек — сработавшие вовремя датчики предупредили людей об опасности.

После пожара в деревне Угузево Бирского района, который унес жизни четверых взрослых и пятерых детей, Рустэм Хамитов распорядился устанавливать пожарные извещатели и в малоимущих многодетных семьях.

В октябре 2017 года принято постановление Правительства Республики Башкортостан, согласно которому с 1 января 2018 года автономными дымовыми пожарными извещателями обеспечиваются все семьи, в которых рождаются дети. Сегодня такие датчики установлены в жилых помещениях, в которых проживают более 40 тысяч семей. Установка мини-сирен продолжается. «Эти пожарные извещатели уже спасли жизнь не одному десятку человек. Недорогая штука, которая крепится в доме и реагирует на появление дыма, сиреной или звуком будит родителей или детей, если это происходит ночью, даже соседи слышат этот звук, — сказал Рустэм Хамитов. — Собственно говоря, мы видим, что польза есть. Поэтому такую практику надо продолжать».

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