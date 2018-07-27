В Башкирии жизнь семьи спас пожарный извещатель

Таким образом, благодаря установленному автономному дымовому пожарному извещателю были оповещены погорельцы, которые эвакуировались из горящего дома через окно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по РБ, автономный дымовой пожарный извещатель был установлен в этой семье в мае 2016 года по решению межведомственного совета Краснокамского района по взаимодействию с государственными и негосударственными структурами по вопросам раннего выявления и профилактики социального неблагополучия семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сотрудники Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан принимали участие в профилактике, проведении бесед и противопожарных инструктажей среди семей, находящихся в социально опасном положении.

Указанной комиссией данный автономный дымовой пожарный извещатель в каждое полугодие проверялся на наличие и исправность.

После пожаров весной 2016 года, в которых погибли 12 детей, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки установить пожарные извещатели в домах многодетных семей, находящихся в социально опасном положении. Такие противопожарные сирены уже спасли от гибели несколько человек — сработавшие вовремя датчики предупредили людей об опасности.

После пожара в деревне Угузево Бирского района, который унес жизни четверых взрослых и пятерых детей, Рустэм Хамитов распорядился устанавливать пожарные извещатели и в малоимущих многодетных семьях.