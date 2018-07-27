Суд отказался арестовывать экс-главу Тукаевского района Василя Хазеева

Следователь ходатайствовал о заключении задержанного Василя Хазеева под стражу, ссылаясь на особую важность расследуемого дела, а также просил продлить срок задержания в связи с возбуждением еще одного уголовного дела. Как стало известно позже, речь идет еще об одном земельном участке, выделенном, по версии следствия, некой Ярмаковой.