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13:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Суд отказался арестовывать экс-главу Тукаевского района Василя Хазеева

(Набережные Челны, 27 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Суд отказался арестовывать экс-главу Тукаевского района Василя Хазеева.

Следователь ходатайствовал о заключении задержанного Василя Хазеева под стражу, ссылаясь на особую важность расследуемого дела, а также просил продлить срок задержания в связи с возбуждением еще одного уголовного дела. Как стало известно позже, речь идет еще об одном земельном участке, выделенном, по версии следствия, некой Ярмаковой.

Суд также отказал следствию в продлении задержания на 72 часа, Василя Хазеева отпустили из зала суда.

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