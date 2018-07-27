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13:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд продлил арест нижегородского депутата Николая Ингликова до 26 августа

Суд продлил арест экс-директора МКУ «Управление муниципальных кладбищ» (УМК), депутата Думы Нижнего Новгорода Николая Ингликова до 26 августа 2018 года. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в Московском районном суде 27 июля.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Арест продлили до 26 августа включительно по ходатайству следствия. Напомним, в мае суд продлил арест Ингликова на два месяца до 26 июля. Николай Ингликов был арестован 29 марта 2018 года по подозрению в получении взятки. По информации СУ СК, он получил через посредника 160 тысяч рублей «за оказание смотрителю кладбища “Ново-Сормовское” общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора».

В мае истек срок контракта с Ингликовым, тогда и.о. директора «Управления муниципальных кладбищ» был назначен Сергей Вопилин. Ранее он был заместителем директора и фактически исполнял обязанности руководителя с момента ареста Ингликова. По запросу НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе администрации устно ответили, что с тех пор конкурс на эту должность так и не был объявлен, а также нет информации, когда это произойдет. При этом, согласно данным ЕГРЮЛ, с 20 июня и.о. директора является Андрей Прохоров.

Напомним также, что с начала 2018 года Гордума Нижнего Новгорода уже лишилась одного из 47 депутатов. Олег Владимирович Сорокин лишен мандата после протеста прокуратуры.

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