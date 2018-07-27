Суд продлил арест нижегородского депутата Николая Ингликова до 26 августа
Суд продлил арест
Суд продлил арест
Арест продлили до 26 августа включительно по ходатайству следствия. Напомним, в мае суд продлил арест Ингликова на два месяца до 26 июля. Николай Ингликов был арестован 29 марта 2018 года по подозрению в получении взятки. По информации СУ СК, он получил через посредника 160 тысяч рублей «за оказание смотрителю кладбища “Ново-Сормовское” общего покровительства по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора».
В мае истек срок контракта с Ингликовым, тогда и.о. директора «Управления муниципальных кладбищ» был назначен Сергей Вопилин. Ранее он был заместителем директора и фактически исполнял обязанности руководителя с момента ареста Ингликова. По запросу НИА «Нижний Новгород» в
Напомним также, что с начала 2018 года Гордума Нижнего Новгорода уже лишилась одного из 47 депутатов. Олег Владимирович Сорокин лишен мандата после протеста прокуратуры.