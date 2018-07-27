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12:59 (мск), источник: Интерфакс

Руководители банка задержаны в Екатеринбурге по делу о хищении 125 млн рублей

Екатеринбург. 27 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали в Екатеринбурге собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2012 году по статье 196 (преднамеренное банкротство) Уголовного кодекса РФ выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов», — отметила И. Волк.

По данным МВД, злоумышленники выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным коммерческим организациям на сумму более 125 млн рублей.

Займы выдавались без какого-либо обеспечения, а деньги после получения выводились на счета других аффилированных организаций и похищались.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По словам И. Волк, сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели 18 обысков в жилых и нежилых помещениях на территории Свердловской области.

«Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — добавила она.

И. Волк отметила, что в отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — подписка о невыезде.

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