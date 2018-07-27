Руководители банка задержаны в Екатеринбурге по делу о хищении 125 млн рублей
Екатеринбург. 27 июля.
Екатеринбург. 27 июля.
«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2012 году по статье 196 (преднамеренное банкротство) Уголовного кодекса РФ выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов», — отметила И. Волк.
По данным МВД, злоумышленники выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным коммерческим организациям на сумму более 125 млн рублей.
Займы выдавались без
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По словам И. Волк, сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели 18 обысков в жилых и нежилых помещениях на территории Свердловской области.
«Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — добавила она.
И. Волк отметила, что в отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников — подписка о невыезде.