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13:31 (мск), источник: Комсомольская правда

200 игровых автоматов изъяли в Воронеже

По уголовным делам проходит 34 человека.

В первом полугодии 2018 в области возбуждено семь уголовных дел по фактам незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщают в прокуратуре. Преступления зафиксированы не только в Воронеже, но и в Нововоронеже, Лискинском и Рамонском районах.

— Правоохранительными органами изъято из незаконного оборота свыше 200 игровых автоматов и компьютеров, прокурорами утверждены обвинительные заключения и направлены в суд восемь уголовных дел в отношении 34 лиц, — говорят в ведомстве.

Один из самых ярких случаев имел место в Левобережном районе. Там в арендованных помещениях изъяли 78 компьютеров со специальными программами. По делу проходит 11 человек.

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