200 игровых автоматов изъяли в Воронеже

В первом полугодии 2018 в области возбуждено семь уголовных дел по фактам незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщают в прокуратуре. Преступления зафиксированы не только в Воронеже, но и в Нововоронеже, Лискинском и Рамонском районах.