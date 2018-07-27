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13:06 (мск), источник: Sputnik.md

Дерзкая кража на центральном рынке Кишинева попала на видео

Как в кино: у мужчины на рынке вырывали сумку, за злоумышленником устроили погоню.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Двое молодых людей 18 и 19 лет из района Леова задержаны по горячим следам по подозрению в краже на центральном рынке Кишинева, сообщает пресс-служба Кишиневской полиции.

По данным ведомства, случай произошел 24 июля. Пострадавшим оказался 65-летний покупатель на рынке.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения: у мужчины вырвали из рук сумку, далее видно, что за одним из злоумышленников погнался другой посетитель рынка, но поймать ловкача тогда не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением, что у него украли сумку с документами и деньгами. Сумма ущерба составляет 2560 леев.

Подозреваемые задержаны на 72 часа. Открыто уголовное дело по факту кражи. Согласно действующему закону, им грозит от пяти до семи лет.

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