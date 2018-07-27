Дерзкая кража на центральном рынке Кишинева попала на видео

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Двое молодых людей 18 и 19 лет из района Леова задержаны по горячим следам по подозрению в краже на центральном рынке Кишинева, сообщает пресс-служба Кишиневской полиции.

По данным ведомства, случай произошел 24 июля. Пострадавшим оказался 65-летний покупатель на рынке.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения: у мужчины вырвали из рук сумку, далее видно, что за одним из злоумышленников погнался другой посетитель рынка, но поймать ловкача тогда не удалось.

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Пострадавший обратился в полицию с заявлением, что у него украли сумку с документами и деньгами. Сумма ущерба составляет 2560 леев.