Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из танго в «Бум, бум»: что происходит с Медведевой в Канаде
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Мишель Уильямс тайно вышла замуж
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Казахстанский учитель физики одобрил убийство фигуриста Тена
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
"Ждем четвертую": в Сети обсуждают будущую жену Тарасова
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Робин Райт с молодым бойфрендом проводят «жаркие» каникулы
«Жара 2018»: главные наряды церемонии открытия
"Он жив": жена Кобзона рассказал о состоянии певца - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13:03 (мск), источник: Nur.kz

Выяснились подробности дела о продаже ребенка в роддоме Каскелена

В Алматинской области развернулась спецоперация по поимке группы лиц, которые намеревались продать новорожденного. Были задержаны сотрудники медучреждения, покупатели и мама малыша, сообщает 31 Канал.

Источник: Nur.kz

Как сообщил директор центральной Карасайской больницы, такое происходит впервые. От дальнейшего разговора с журналистами он отказался. Работники больницы тоже прятались от камер, а пациенты рассказали, что не в курсе тех дел, которые происходят в больнице. Как сообщает издание, продать ребенка мама и бабушка решили еще задолго до его рождения. Уже на 8 месяце беременности они начали искать потенциальных покупателей. Тогда же на их след вышли сотрудники УБОП. Новорожденного хотели продать в день родов.

В ДВД области рассказали, что инициатором этой «сделки» была бабушка, за ребенка просили 1 млн тенге. Все задержанные находятся под стражей. В данный момент выясняется, кто из медперсонала курировал продажу ребенка. Участники этой истории могут сесть в тюрьму на 15 лет. О будущей судьбе ребенка пока ничего не известно.

Напомним, что новорожденного ребенка пытались продать в Алматиской области.

Все новости региона
Выяснились подробности дела о продаже ребенка в роддоме Каскелена
Президент Эквадора призвал Ассанжа покинуть посольство в Лондоне
Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца
Россияне увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке
CМИ: Трамп заранее знал о встрече его сына с российским юристом
Жертвами торговой войны станут любители газировки
Мини-смерч в Германии поднял в воздух палаточный городок
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли Агата Муцениеце поменяла цвет волос, чтобы пройти пробы для нового проекта
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь