Выяснились подробности дела о продаже ребенка в роддоме Каскелена

Как сообщил директор центральной Карасайской больницы, такое происходит впервые. От дальнейшего разговора с журналистами он отказался. Работники больницы тоже прятались от камер, а пациенты рассказали, что не в курсе тех дел, которые происходят в больнице. Как сообщает издание, продать ребенка мама и бабушка решили еще задолго до его рождения. Уже на 8 месяце беременности они начали искать потенциальных покупателей. Тогда же на их след вышли сотрудники УБОП. Новорожденного хотели продать в день родов.