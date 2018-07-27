Выяснились подробности дела о продаже ребенка в роддоме Каскелена

Как сообщил директор центральной Карасайской больницы, такое происходит впервые. От дальнейшего разговора с журналистами он отказался. Работники больницы тоже прятались от камер, а пациенты рассказали, что не в курсе тех дел, которые происходят в больнице. Как сообщает издание, продать ребенка мама и бабушка решили еще задолго до его рождения. Уже на 8 месяце беременности они начали искать потенциальных покупателей. Тогда же на их след вышли сотрудники УБОП. Новорожденного хотели продать в день родов.
В ДВД области рассказали, что инициатором этой «сделки» была бабушка, за ребенка просили 1 млн тенге. Все задержанные находятся под стражей. В данный момент выясняется, кто из медперсонала курировал продажу ребенка. Участники этой истории могут сесть в тюрьму на 15 лет. О будущей судьбе ребенка пока ничего не известно.
Напомним, что новорожденного ребенка пытались продать в Алматиской области.