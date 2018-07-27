Экс-главу Тукаевского района задержали сразу же после решения суда о его освобождении
(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Василя Хазеева задержали сразу же после решения суда о его освобождении.
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(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Василя Хазеева задержали сразу же после решения суда о его освобождении.
Ранее агентство сообщало, что суд отказался арестовывать Василя Хазеева по делу о махинациях с земельными участками, следствию было также отказано в продлении его задержания на 72 часа.