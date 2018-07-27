Экс-главу Тукаевского района задержали сразу же после решения суда о его освобождении

Экс-глава Тукаевского района был задержан по новому уголовному делу, связанному с наделом Ярмаковой на 48 часов. Из зала суда Хазеев вышел в наручниках.

Ранее агентство сообщало, что суд отказался арестовывать Василя Хазеева по делу о махинациях с земельными участками, следствию было также отказано в продлении его задержания на 72 часа.