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13:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Экс-главу Тукаевского района задержали сразу же после решения суда о его освобождении

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Василя Хазеева задержали сразу же после решения суда о его освобождении.

Экс-глава Тукаевского района был задержан по новому уголовному делу, связанному с наделом Ярмаковой на 48 часов. Из зала суда Хазеев вышел в наручниках.

Ранее агентство сообщало, что суд отказался арестовывать Василя Хазеева по делу о махинациях с земельными участками, следствию было также отказано в продлении его задержания на 72 часа.

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