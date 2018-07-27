Убийца нижегородского таксиста получил 12 лет колонии

По версии следствия, 26 марта 2017 года в Нижнем Новгороде подсудимый сел в автомашину марки «Фольксваген», водитель которой занимался частным извозом. Приехав в гаражный массив, злоумышленник нанес водителю такси ножевое ранение в шею. Потерпевшему на своей автомашине удалось уехать с места происшествия и обратиться за помощью к автомобилистам, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей. Злоумышленник скрылся с места преступления. Доставленный в городскую больницу 52-летний потерпевший в тот же день от полученных телесных повреждений скончался.