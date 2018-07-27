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13:17 (мск), источник: Sputnik.by

Двойное убийство в Бобруйске: подозреваемый заключен под стражу

Сейчас следователи Центрального аппарата СК занимаются установлением причин и обстоятельств совершенного преступления.

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Житель Бобруйска, который подозревается в жестоком убийстве двух девушек в райцентре, взят под стражу, сообщили Sputnik в пятницу в Генеральной прокуратуре Беларуси.

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Трагедия произошла 20 июля: 36-летний мужчина познакомился в баре с двумя местными жительницами и пригласил их домой. В квартире он жестоко расправился с девушками: одна была убита ножом, вторая — молотком. При этом девушки смогли дозвониться в милицию, но неверно назвали адрес, поэтому правоохранители предотвратить преступление не успели. Подозреваемого задержали, его действия квалифицированы по п. 1 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство двух и более лиц).

«Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Бобруйска, подозреваемого в двойном убийстве», — сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что сейчас следственная группа СК проводит предварительное расследование по делу, чтобы установить все обстоятельства этого особо тяжкого преступления.

Ранее о преступлении высказался глава МВД Игорь Шуневич, он назвал убийство бытовым, причиной его совершения — человеческий фактор. В то же время он отметил, что по факту действий опергруппы назначено служебное расследование.

Как ранее сообщал Sputnik, обвинение подозреваемому пока не выдвинуто. Максимальное наказание, которое предусмотрено п. 1 ч. 2 ст. 139 УК, — 25 лет лишения свободы, пожизненное либо расстрел.

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