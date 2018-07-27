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14:45 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуралец получил срок за мошенничество с маткапиталом на 13 млн

Потерпевшими по делу признаны более 60 человек.

Курганский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю Челябинской области, который совершил с подельниками 54 эпизода мошенничества со средствами материнского капитала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курганской области.

Мужчина с 2010 по 2013 годы входил в состав ОПГ, совершавшей хищения бюджетных средств. Он разместили в СМИ объявление о выдаче денег под материнский капитал. После обращения граждан южноуралец сообщал им о необходимости заключения сделок по получению займа в подконтрольных фирмах, подыскивал жилье и заключал фиктивные договоры купли-продажи.

Обманывая держателей сертификатов, он убеждал людей в необходимости обращения в территориальный орган Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении маткапиталом путем направления средств на погашение долга по ранее заключенным мнимым договорам займа. После поступления денег на подконтрольные счета, он убеждал потерпевших продать жилые помещения, возвращая последним лишь часть денежных средств.

Таким способом было обмануто более 60 человек, проживающих на территории Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Пенсионному фонду РФ был причинен ущерб свыше 13 млн рублей. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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