В центре Воронежа под машиной провалился асфальт

Асфальт провалился под припаркованной «Ладой Калина» на улице Куколкина между торговым центром «Галерея Чижова» и магазином «Рет» днём пятницы, 27 июля. В ловушке оказалось переднее колесо отечественной машины. Фотографию с места событий в сообществе «Типичный Воронеж» опубликовала горожанка Светлана Шилова.

Подобные провалы в Воронеже стали происходить с завидным постоянством. Только в июле горожане сообщали о двух похожих случаях. Так, 16 июля глубокая яма образовалась на проезжей части в районе дома № 20 на набережной Массалитинова, а 17го — под передним колесом фургона Renault Master у дома № 123 на улице 9 Января провалился асфальт.