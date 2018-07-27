В Нижегородской области экс-главу отдела полиции обвинили во взятке

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По версии следствия, с августа по октябрь 2017 года обвиняемый, занимая пост начальника отдела МВД России по Воскресенскому району, получил в ходе исполнения своих служебных обязанностей сведения об осуществлении гражданином коммерческой деятельности в сфере оказания строительных услуг и услуг по перевозке грузов на территории этого района Нижегородской области.

«После этого 46-летний полицейский решил использовать свои должностные полномочия для получения от потерпевшего взятки в сумме 130 тысяч рублей за общее покровительство при осуществлении тем коммерческой деятельности. 10 октября 2017 года после получения от посредника взятки в 130 тысяч рублей обвиняемый был задержан на месте преступления», — говорится в сообщении регионального СУСК.

Вину мужчина признал частично, по решению суда содержится под домашним арестом. Обвиняемый уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Прокурор Нижегородской области собранные органами предварительного следствия доказательства признал достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.