Наркоагронома задержали в Аргаяшском районе, изъято 11 коробок с «травкой»
Силовики — местные полицейские и спецназ — нагрянули к «цветоводу» около полуночи.
Силовики — местные полицейские и спецназ — нагрянули к «цветоводу» около полуночи.
В Аргаяшском районе (Челябинская область) задержали растениевода, который специализировался на выращивании марихуаны, — из оборота изъято 11 коробок каннабиса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на и.о. начальника следственного отдела ОМВД России по Аргаяшскому району, майора юстиции Дениса Молоканова.
Операция проводилась глубокой ночью: «В 00.30 к наркоагроному 1967 года рождения нагрянули сотрудники местного угрозыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка и спецназовцы отряда “Гром”. В центре села Аргаяш они обнаружили помещение, где, по оперативной информации, местный житель культивировал коноплю, чтобы потом готовить из нее марихуану на продажу», — рассказал Денис Молоканов.
В ходе проведения обследования помещения было обнаружено и изъято 11 картонных коробок с веществом растительного происхождения с характерным запахом марихуаны и 35 горшков с растениями, внешне схожими с коноплей.
Только в одной коробке, по словам экспертов, оказалось более 1 кг «травки», что является крупным размером.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Наркоагроному грозит до 20 лет заключения.
Сейчас мужчина арестован.
Также решается вопрос о возбуждении в отношении него еще одного дела — по статье 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Максимальная санкция данной статьи — до 8 лет лишения свободы.