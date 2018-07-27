Наркоагронома задержали в Аргаяшском районе, изъято 11 коробок с «травкой»

В Аргаяшском районе (Челябинская область) задержали растениевода, который специализировался на выращивании марихуаны, — из оборота изъято 11 коробок каннабиса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на и.о. начальника следственного отдела ОМВД России по Аргаяшскому району, майора юстиции Дениса Молоканова.

Операция проводилась глубокой ночью: «В 00.30 к наркоагроному 1967 года рождения нагрянули сотрудники местного угрозыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка и спецназовцы отряда “Гром”. В центре села Аргаяш они обнаружили помещение, где, по оперативной информации, местный житель культивировал коноплю, чтобы потом готовить из нее марихуану на продажу», — рассказал Денис Молоканов.

В ходе проведения обследования помещения было обнаружено и изъято 11 картонных коробок с веществом растительного происхождения с характерным запахом марихуаны и 35 горшков с растениями, внешне схожими с коноплей.

Только в одной коробке, по словам экспертов, оказалось более 1 кг «травки», что является крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Наркоагроному грозит до 20 лет заключения.

Сейчас мужчина арестован.