УГИБДД по Нижегородской области проводит проверку информации о ДТП с участием сына мэра Горбатова

Как сообщила 26 июля программа «Кстати», автомобиль Porsche Cayenne врезался в школьный забор. По словам местных жителей, в ДТП никто серьезно не пострадал. На место происшествия полицейских не вызывали. Забор сразу был восстановлен и завхоз школы сказала, что учебное заведение никаких претензий по этому поводу не имеет, и также добавила, что это не первый случай, когда кто-то врезается в этот забор.

Мэр Андрей Кульков сообщил корреспондентам «Кстати», что автомобиль не находился в собственности его сына, а кто был за рулем он не знает. Его сын сообщил, что за рулем находился его знакомый, который был трезв. ДТП, по его словам, произошло из-за того, что водитель не увидел недавно установленный на дороге «лежачий полицейский» и машину подбросило.