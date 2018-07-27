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15:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

УГИБДД по Нижегородской области проводит проверку информации о ДТП с участием сына мэра Горбатова

УГИБДД по Нижегородской области выясняет обстоятельства ДТП с участием сына мэра г. Горбатова Павловского района. Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в УГИБДД 27 июля 2018 года, так как после ДТП сотрудники полиции вызваны не были, то обстоятельства ДТП еще выясняются.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила 26 июля программа «Кстати», автомобиль Porsche Cayenne врезался в школьный забор. По словам местных жителей, в ДТП никто серьезно не пострадал. На место происшествия полицейских не вызывали. Забор сразу был восстановлен и завхоз школы сказала, что учебное заведение никаких претензий по этому поводу не имеет, и также добавила, что это не первый случай, когда кто-то врезается в этот забор.

Мэр Андрей Кульков сообщил корреспондентам «Кстати», что автомобиль не находился в собственности его сына, а кто был за рулем он не знает. Его сын сообщил, что за рулем находился его знакомый, который был трезв. ДТП, по его словам, произошло из-за того, что водитель не увидел недавно установленный на дороге «лежачий полицейский» и машину подбросило.

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