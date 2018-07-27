ЧП с перевернувшимся батутом в Астане: стороны примирились

Источник: Tengrinews

На скамье подсудимых два человека — это супруги, которые являются индивидуальными предпринимателями. В суде они сообщили, что являются владельцами батута. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного подпунктами 1 и 2 части 2 статьи 306 УК РК — «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Адвокат подсудимых выступила с ходатайством в суде, просив суд прекратить уголовное разбирательство в отношении супругов.

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«Данное преступление относится к категории небольшой тяжести. В ходе досудебного расследования состоялось примирение сторон между потерпевшими и подсудимыми. Имеется заявление потерпевших, заключено медиативное соглашение о том, что претензий со стороны потерпевших не имеется, возмещен материальный и моральный ущерб. (…) Я прошу на данной стадии данное уголовное дело прекратить», — сообщила адвокат подсудимых.

Она отметила, что потерпевшая сторона — родители пострадавших детей, не желают присутствовать в суде.

«Я признаю свою вину. Мы компенсировали материальный и моральный вред. Поговорили с родственниками и родителями потерпевшим. Выплатили за лечение детей, моральный вред. Сожалею, что так все произошло. Я прошу прекратить уголовное дело», -обратился к суду подсудимый Михаил Джумабаев.

Его супруга также подтвердила примирение сторон. Прокурор отметил, что данное уголовное дело может быть прекращено, так как между сторонами достигнуто медиативное соглашение и примирение сторон. Судья Канат Аринов пока не рассмотрел данное ходатайство, заявив, что сторона потерпевших должна выступить в суде, чтобы все участники процесса услышали их мнение.