Более 500 артиллерийских снарядов найдено около фермы в Самарской области

Региональное управление ФСБ сообщает в пятницу, что на участке местности, прилегающей к животноводческой ферме в поселке Нур, было обнаружено 511 артиллерийских снарядов различных калибров — от 30 мм до 152 мм.

«В связи с угрозой самоподрыва боеприпасов саперами 15 мотострелковой бригады миротворческих сил МО РФ они вывезены на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожены путем подрыва с применением накладных зарядов», — говорится в сообщении. В настоящее время выясняется, как снаряды оказались около фермы.