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14:13 (мск), источник: Интерфакс

Более 500 артиллерийских снарядов найдено около фермы в Самарской области

27 июля. Interfax-Russia.ru — Сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество боеприпасов в Волжском районе Самарской области.

Региональное управление ФСБ сообщает в пятницу, что на участке местности, прилегающей к животноводческой ферме в поселке Нур, было обнаружено 511 артиллерийских снарядов различных калибров — от 30 мм до 152 мм.

«В связи с угрозой самоподрыва боеприпасов саперами 15 мотострелковой бригады миротворческих сил МО РФ они вывезены на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожены путем подрыва с применением накладных зарядов», — говорится в сообщении. В настоящее время выясняется, как снаряды оказались около фермы.

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