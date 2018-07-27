«Паровозы» задержаны: подставные абитуриенты ожидают суда

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik СГБ Узбекистана раскрыла коррупционные схемы организаторов преступных группировок, которые предлагали поступление в вуз с помощью подставных абитуриентов, сообщается в сюжете телеканал «Узбекистан-24».

Поступление в вузы — горячая пора не только для абитуриентов и их родителей, но и для тех, кто организовывает, проводит и контролирует порядок во время испытаний. Несмотря на принимаемые меры, каждый год выявляются случаи, когда поступающим предлагают приобрести заветный студенческий билет за некоторую сумму. Размер гонорара мошенников варьируется в зависимости от популярности выбранного вуза или специальности, а также способа жульничества. Схемы, которые используют мошенники, на слуху.

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К примеру, «бункер» — долгие годы был самым распространенным способом: тестовые задания под разными предлогами выносятся из экзаменационных аудиторий и передаются преподавателям, которые сидя в закрытых кабинетах — «бункерах— отмечают правильные ответы, затем работа возвращается абитуриенту.

«Пастухи» — лжеабитуриенты, решившие подзаработать на вступительной компании. Цель «пастухов» — вынести копии тестовых книжек нужных абитуриентов. Ранее выносили вырванные страницы тестов, которые потом передавались заранее приглашенным специалистам. Теперь, когда в конце экзаменов тестовые книги начали проверять, «пастухи» фотографируют задания при помощи гаджетов, скидывают на электронный носитель и передают флешки «специалистам».

Еще один способ жульничества на экзаменах — так называемый «паровоз», подставной абитуриент, который цепляет «вагоны» — своих клиентов, реальных абитуриентов. «Паровозами» обычно подрабатывают студенты или недавно окончившие университет молодые люди, которые молодо выглядят и не вызывают подозрений. Их цель — попасть в нужную аудиторию и оказывать помощь своим подопечным в решении заданий.

Службой государственной безопасности Узбекистана задержано несколько групп, которые незаконными способами помогали абитуриентам поступать в выбранные вузы.

Сообщается, что узбекистанец Зайнитдин Исонов организовал группу «паровозов», состоящую из студентов Ташкентского государственного финансового института. Он оформил им поддельные медицинские справки и паспорта абитуриента.

Кроме того, силовики задержали с поличным Тургуна Мухамадиева во время получения взятки в 7 тысяч долларов за устройство на учебу в Ташкентский государственный технический университет. Часть денег он должен был передать своему подельнику Бехзоду Шералиеву.

К сожалению, это не единичные случаи. Мошенников, которые не прочь подзаработать на абитуриентах коррупционными методами, задерживают по всей стране.