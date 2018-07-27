В Ташкенте задержали группировку, вымогавшую деньги и пытавшуюся похитить бизнесмена

Источник: Podrobno.uz

Членами группы были 29-летний Жамшиддин Т., 20-летний Миркомил Т. и 21-летний Азимходжа М. Четвертый соучастник объявлен в розыск. Помимо мошенничества, данным лицам предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном организованной преступной группой, и угоне транспортного средства путем разбойного нападения.

«На протяжении нескольких месяцев Миркомил Т. и его подельники обманывали предпринимателей, занимающихся реализацией продуктов питания и бытовой техники. Они брали у бизнесменов товары на крупные суммы денег под реализацию. Злоумышленники даже арендовали помещение под офис, чтобы все выглядело правдоподобно. Товар они продавали сразу по цене, гораздо ниже той, за которую договаривались с предпринимателями», — отметили в ГУВД.

Читайте также В Узбекистане водитель задавил и избил до смерти пешехода

Часть вырученных денег преступники отдавали якобы в качестве первого поступления от реализации, либо в виде аванса — за новый товар уже другому предпринимателю. Так им удавалось все это время «водить за нос» 13 предпринимателей. Никто из потерпевших не обращался в органы внутренних дел, поскольку злоумышленники придумывали вполне правдоподобные отговорки о «некоторых затруднениях в бизнесе». К тому же время от времени они приносили незначительную часть денег своим жертвам. Это развеивало подозрения предпринимателей, и они соглашались подождать еще некоторое время.

Почувствовав свою безнаказанность, члены преступной группы перешли от обмана на доверии к более дерзким действиям. Так, вызвав одного из потерпевших, Мухаммадсодика А. якобы на деловую встречу, они завладели его автомобилем.

«Один из злоумышленников сел за руль, остальные заставили сесть потерпевшего в салон на заднее сиденье и повезли его в неизвестном направлении. В пути члены преступной группы требовали отдать им товар на крупную сумму денег и угрожали расправой, если тот не выполнит их требования. Когда машина остановилась на красный сигнал светофора, Мухаммадсодик улучил момент и выскочил из автомобиля», — заметили в ГУВД.

Злоумышленники не рискнули бежать за мужчиной. В то же время они поняли, что тот обратится в правоохранительные органы. Преступники оставили угнанную машину, предварительно похитив из бардачка 1,1 миллиона сумов.

Мухаммадсодик действительно без промедления заявил о произошедшем в органы внутренних дел. По факту угона транспортного средства и вымогательства было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия были выявлены и другие эпизоды мошеннической деятельности Миркомила Т. и его сообщников. Общая сумма ущерба, нанесенного преступной группой всем 13 потерпевшим, превысила 400 миллионов сумов.