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18:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Покушение на убийство. Напавшему с ножом на женщину с ребёнком в Иркутске предъявлено обвинение

Следователи СКР предъявили обвинение мужчине, который напал с ножом на женщину с ребёнком в Центральном парке Иркутска.

12 июля иркутянка гуляла с ребенком, когда неизвестный потребовал у нее отдать ценные вещи. Женщина попыталась оказать сопротивление и получила несколько ножевых ранений. Скорую помощь и полицию вызвали прохожие, до них пострадавшая добралась самостоятельно. Ребенок, кстати, все это время спал в коляске и даже не проснулся от шума. Нападавшего задержали спустя несколько дней. Не исключено, что он причастен и к другим подобным эпизодам. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Обвинение предъявлено по статье 105 — покушение на убийство.

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