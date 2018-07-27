Житель Зеленоградска избил пассажира автобуса в Калининграде за просьбу закрыть форточку

Ссора двух мужчин произошла ещё в мае, однако уголовное дело возбудили только после результатов медицинской экспертизы. Нападавший причинил оппоненту вред здоровью средней тяжести.

По данным полиции, 27-летний зеленоградец вошёл в автобус на одной из остановок и открыл форточку. Другой пассажир попросил его закрыть окно, однако мужчина отказался, предложив первому пересесть.

Пассажир возразил, мотивировав тем, что вошёл в транспорт раньше. Жителю Зеленоградска не понравилась реплика, и он напал на мужчину. Водитель заблокировал двери и не дал злоумышленнику скрыться.