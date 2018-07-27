Житель Зеленоградска избил пассажира автобуса в Калининграде за просьбу закрыть форточку
Житель Зеленоградска избил 57-летнего пассажира междугороднего автобуса за просьбу закрыть форточку. Об этом «Клопс» рассказали в
Житель Зеленоградска избил 57-летнего пассажира междугороднего автобуса за просьбу закрыть форточку. Об этом «Клопс» рассказали в
Ссора двух мужчин произошла ещё в мае, однако уголовное дело возбудили только после результатов медицинской экспертизы. Нападавший причинил оппоненту вред здоровью средней тяжести.
По данным полиции, 27-летний зеленоградец вошёл в автобус на одной из остановок и открыл форточку. Другой пассажир попросил его закрыть окно, однако мужчина отказался, предложив первому пересесть.
Пассажир возразил, мотивировав тем, что вошёл в транспорт раньше. Жителю Зеленоградска не понравилась реплика, и он напал на мужчину. Водитель заблокировал двери и не дал злоумышленнику скрыться.
В отношении агрессора возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Ранее он был судим за кражи и грабежи. Последний раз наказание отбывал в 2016 году.